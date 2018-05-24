В Харьковской области мужчина засеял более 100 гектаров госземель, потому что считал их «бесхозными»

24 мая 2018 г. 11:04
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В мае прошлого года 42-летний мужчина без правоустанавливающих документов засеял подсолнечником земельный участок вблизи населенного пункта в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

При этом незадачливый фермер якобы считал, что земли резервного фонда государственной собственности площадью 106 га является бесхозными, поскольку их давно никто не  обрабатывал.

Своими действиями он нанес государству более 150 тысяч гривен ущерба.

Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту самовольного занятия государственных земель (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины), а также в суд подан иск о возмещении убытков.

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