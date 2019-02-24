В Харьковской области на коммунальном предприятии выявили нелегальных работников

Инспекторы труда провели ряд инспекционных посещений на предприятиях Харьковщины, во время которых выявили нелегально трудоустроенных работников.

Как сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области, на одном коммунальном предприятии проверяющие обнаружили 14 неоформленных работников .

Кроме того, у двух физических лиц - предпринимателей, которые занимаются торговлей, инспекторы службы выявили 10 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

В связи с выявленными фактами уполномоченными лицами Главного управления Гоструда вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 3 миллиона гривен.