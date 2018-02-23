В Харьковской области на программу «Доступные лекарства» потратят около 70 миллионов гривен

Выполнение в области правительственной программы обсудили 23 февраля в ходе селекторного совещания под руководством заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Это одна из программ, которая действительно работает - финансируется в полном объеме, а главное, дает результат. По данным мониторингов, там, где программа хорошо реализуется, значительно уменьшилось количество вызовов экстренной медицинской помощи», - отметил заместитель председателя ХОГА.

По данным и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галины Сироштан, с начала года в области выписано 250 тысяч рецептов по программе «Доступные лекарства»

«На сегодня в аптечной сети области в наличии 99% лекарств, предусмотренных программой. Отсутствующие средства можно с легкостью заменить имеющимися в ассортименте», - рассказала Галина Сироштан.

В целом на 2018 год в государственном бюджете на выполнение правительственной программы в Харьковской области предусмотрено 69,6 миллионов гривен, что на 30% больше, чем в прошлом году.

К реализации программы в Харьковской области в настоящее время привлечены 448 аптек (31% от общего количества), в том числе в районах области - 339 (55%), в Харькове - 109 (13%). Также лекарства можно получить в пунктах реализации в 797 подразделениях первичного звена медицины (97% от общего количества).