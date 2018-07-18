В Харьковской области на ремонт садиков и школ выделили около 400 млн гривен

В Харьковской области на ремонтные работы в учебных заведениях выделено около 400 млн гривен - из бюджетов всех уровней.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев во время брифинга 18 июля, передает пресс-служба Харьковской обладминистрации.

«К концу лета эта цифра значительно возрастет», - сообщил Анатолий Бабичев.

По его информации, из 1602 учебных заведений области к новому 2018/2019-му учебному году подготовлены уже 1094 заведения. Среди них - общеобразовательные, внешкольные и дошкольные учебные заведения. Ремонты в учебных заведениях продолжаются по плану и завершатся к 15 августа.

«Вместе с этим продолжается подготовка к отопительному сезону. Проходят ремонтные работы в котельных, как газовых так и альтернативных, а также системах теплообеспечения и теплоснабжения. Все идет по графику, и подготовка к отопительному сезону должна быть завершена до 15 сентября», - отметил Анатолий Бабичев.

Уже этой осенью на маршруты выйдут 14 новых школьных автобусов, закупленных за счет совместного финансирования из областного и районных бюджетов, для регулярного подвоза учащихся и педагогических работников сельской местности.

Также заместитель председателя ХОГА рассказал о старте в этом году проекта "Новая украинская школа", согласно которому первоклассники и ученики начальной школы уже будут учиться по новой концепции.

«Продолжается работа по созданию в учреждениях общего среднего образования 15-ти ресурсных комнат и 25-ти медиатек в 25 районах, 6 городах и 2-х объединенных территориальных громадах. Планируем также приобретение тренажеров, спортивного инвентаря для 13 районов и 5 объединенных территориальных громад, а также обустройство беспрепятственным доступом для лиц с инвалидностью к зданиям 3-х учреждений интернатного типа», - рассказал заместитель председателя ХОГА.