В Харьковской области намолотили уже два миллиона тонн зерна

07 августа 2018 г. 17:05
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Аграрии Харьковской области намолотили уже второй миллион тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Глава ХОГА Юлия Светличная поздравила аграриев Харьковщины с трудовыми достижениями.

Напомним, в Харьковской области ранними зерновыми культурами засеяна территория в 737 тысяч га.

Уже в июле аграрии региона собрали первый миллион тонн пшеницы нового урожая.

Средняя урожайность пшеницы в области составила более 30 ц/га.

При этом в таких районах, как Золочевский, Богодуховский, Краснокутский и Волчанский, урожайность выше - около 40 ц/га.

 

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