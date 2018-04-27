В Харьковской области незаконно переданы в субаренду земли почти на 8 миллионов гривен

Прокуратура через суд возвращает государству земли стоимостью около 8 миллионов гривен, которые фермер незаконно передал в субаренду.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Прокуратура направила в суд иск с требованием признать недействительными договоры аренды и субаренды земельных участков государственной собственности сельскохозяйственного назначения общей площадью 336 га.
Как рассказал заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, эти земельные участки расположены на территории Гавриловского сельского совета.
В конце 2014 землю предоставили в пользование предпринимателю на 49 лет для создания собственного фермерского хозяйства.
То есть арендатор получил участки в пользование по упрощенной схеме - без проведения земельных торгов.
Однако через несколько дней после заключения договоров аренды и их регистрации фермер передал все полученные земельные участки в субаренду одному из районных сельхозпредприятий.
Стоимость указанных земель составляет около 8 миллионов гривен.