В Харьковской области незаконно переданы в субаренду земли почти на 8 миллионов гривен

27 апреля 2018 г. 10:34
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Прокуратура через суд возвращает государству земли стоимостью около 8 миллионов гривен, которые фермер незаконно передал в субаренду.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура направила в суд  иск с требованием признать недействительными договоры аренды и субаренды земельных участков государственной собственности сельскохозяйственного назначения общей площадью 336 га.

Как рассказал заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, эти земельные участки расположены на территории Гавриловского сельского совета.

В конце 2014 землю предоставили в пользование предпринимателю на 49 лет для создания собственного фермерского хозяйства.

То есть арендатор получил участки в пользование по упрощенной схеме - без проведения земельных торгов.

Однако через несколько дней после заключения договоров аренды и их регистрации фермер передал все полученные земельные участки в субаренду одному из районных сельхозпредприятий.

Стоимость указанных земель составляет около 8 миллионов гривен.

 

 

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