В Харьковской области новосозданные ОТГ были замечены на сомнительных тендерах

Новосозданные ОТГ были замечены на сомнительных тендерах.

Это выяснили эксперты Харьковского антикоррупционного центра, проанализировав закупки на официальном сайте «Прозорро».

В частности, они выяснили, что Песочинский поселковый совет заключил два соглашения с ФОТ Мишурин Валерий Георгиевич на приобретение новогодних подарков общей стоимостью 295 тысяч гривен.

Так, поселковый совет заключил договор №1 от 01.10.2018 года на сумму 96 050 гривен на закупку новогодних подарков в количестве 1130 штук.

А после этого - через некоторое время - такое же соглашение от 21.11.2018 года на сумму 199 920 гривен на закупку новогодних подарков в количестве 2352 штук, чем нарушил Закон Украины «О публичных закупках», а именно: то, что в соответствии с законом все товары и услуги стоимостью более 200 тысяч гривен должны быть приобретены через открытые торги.

Но поселковый совет - во избежание проведения аукциона - разбил закупку на две части.

А вот в Новой Водолаге обошли тендер при покупке дорожной соли.

Так, отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, инфраструктуры, транспорта и охраны окружающей среды заключил два соглашения с ЧП Семенко Г.П общей стоимостью 298 тысяч гривен.

Сначала 12 октября поселковый совет заключил соглашение о приобретении 60 т дорожной соли общей стоимостью 99,9 тысяч гривен.

А в ноябре совет заключает еще один договор на сумму в 199 тыс. грн. по приобретению уже 120 т соли цене 1665 грн. / т.

Интересно, что женщина с именем Галина Семенко является женой экс-депутата поселкового совета Игоря Семенко. Брат Игоря Семенко - действующий депутат поселкового совета от БПП Александр Семенко.

По такой же схеме действовал и Малиновский поселковый совет, который без проведения тендеров заключил три соглашения с ФОП Кастеров Сергей Александрович на общую сумму 414 614.00 грн.

Речь шла о капитальном ремонте систем отопления в помещении Малиновского ДОУ (ясли-сад), капитальном ремонте системы отопления КП "Старогнилицкий лицей".

Интересный факт того, что ФЛП Кастеров Сергей Александрович является неоднократным фигурантом коррупционных преступлений во время занятия должности и.о. директора КП «Эсхаровская ЖКЕУ-2011», о чем свидетельствуют судебные решения. Согласно решению суда от 23 января 2017 Кастеров Сергей Александрович признан виновным в совершении коррупционного правонарушения.

Суд оштрафовал его на сумму 6800 гривен и лишил права занимать должности или заниматься деятельностью, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на один год.

Материал опубликован в рамках проекта IWPR при поддержке МЗС Королевства Норвегии