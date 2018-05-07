В Харьковской области продают декоммунизированный памятник

Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмcкого городского совета Харьковской области через систему ProZorro выставило на аукцион демонтированный памятник Владимиру Ульянову-Ленину.

Решение о продаже памятника приняли на сессии Изюмского горсовета 28 марта 2018 г.

"Скульптура пустотелая, отлита из бронзы творческим объединением" Художник " в г.Киев. Высота скульптуры в полный рост - 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует. Ориентировочный вес - 1500 кг", - говорится в информации о лоте, выставленном на сайте ProZorro.Продажи.

Стартовая цена лота - 522,5 тысяч гривен, размер минимального шага для повышения цены - 5,225 тысяч гривен.

На сайте имеются также две фотографии монумента.

Аукцион назначен на 17 мая 2018 года.

Предложения по цене принимаются до 16 мая до 20:00, указывается на сайте.