В Харьковской области разоблачили масштабное производство поддельных дорогих лекарств

В Харьковской области правоохранители блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы.

Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области.

Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.

Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 000 гривен. По предварительным оценкам, ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств.

Кроме того, были изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, а также готовые фальсифицированные, зарегистрированные наркосодержащие препараты.

Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей торговли.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовленные сообщения о подозрении в совершении преступления.