В Харьковской области суд наказал фермера, который незаконно засеял подсолнечником госземли

В Харьковской области суд признал виновным 42-летнего местного жителя в самовольном занятии земельного участка (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, в мае прошлого года мужчина без правоустанавливающих документов засеял более 100 га земель резервного фонда вблизи населенного пункта подсолнечником.

Своими незаконными действиями аграрий нанес государству более 150 тысяч материального ущерба.

Между мужчиной и прокуратурой суд утвердил соглашение о признании им вины.

По решению суда аграрий должен заплатить штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также возместить нанесенный государству ущерб.