В Харьковской области суд наказал фермера, который незаконно засеял подсолнечником госземли

23 августа 2018 г. 10:47
1 просмотр

В Харьковской области суд признал виновным 42-летнего местного жителя в самовольном занятии земельного участка (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, в мае прошлого года мужчина без правоустанавливающих документов засеял более 100 га земель резервного фонда вблизи населенного пункта подсолнечником. 

Своими незаконными действиями аграрий нанес государству более 150 тысяч материального ущерба.

Между мужчиной и прокуратурой суд утвердил соглашение о признании им вины. 

По решению суда аграрий должен заплатить штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также возместить нанесенный государству ущерб.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.