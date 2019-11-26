В Харьковской области подпольно производили алкосуррогат: изъято 4 тонны спирта

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла подпольное производство и продажу крупных партий опасной для жизни и здоровья людей контрафактной алкогольной продукции.

О незаконной схеме, которая действовала и на Харьковщине, сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установлено, двое жителей Чугуева наладили в гараже одного из них подпольное производство псевдоэлитного алкоголя. Продавали товар за наличные в торговые точки и заведения общественного питания.

В ходе обыска по месту производства и хранения подделок изъято свыше 4 тонн спирта, пластиковые бутылки, поддельные этикетки, «производственное» оборудование.

Стоимость изъятого суррогатного алкоголя - более полумиллиона гривен по теневым расценкам. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства сделок и поставщиков спирта.