В Харьковской области подпольно производили алкосуррогат: изъято 4 тонны спирта

26 ноября 2019 г. 19:40
2 просмотра

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла подпольное производство и продажу крупных партий опасной для жизни и здоровья людей контрафактной алкогольной продукции.

О незаконной схеме, которая действовала и на Харьковщине, сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установлено, двое жителей Чугуева наладили в гараже одного из них подпольное производство псевдоэлитного алкоголя. Продавали товар за наличные в торговые точки и заведения общественного питания.

В ходе обыска по месту производства и хранения подделок изъято свыше 4 тонн спирта, пластиковые бутылки, поддельные этикетки, «производственное» оборудование.

Стоимость изъятого суррогатного алкоголя - более полумиллиона гривен по теневым расценкам. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства сделок и поставщиков спирта.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.