В Харьковской области выявили контрабанду элитного алкоголя на сумму свыше 400 тысяч гривен

Харьковские налоговики пресекли реализацию иностранной алкогольной контрабанды, сообщили в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.

В ходе проведения мероприятий в рамках операции «Акциз-2018», правоохранители выявили факт хранения и реализации незаконно ввезенного на таможенную территорию Украины элитного алкоголя.

Об этом сообщил и.о. начальника оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Денис Корзинный.

Установлено, что женщина из магазина и через интернет осуществляла хранение и продажу контрабандных элитного алкоголя иностранного производства, на котором не было марок акцизного налога установленного образца Украины.

Кроме того, она не была зарегистрирована как субъект предпринимательской деятельности и в нее отсутствовала лицензия на право осуществления розничной торговли ликеро-водочными изделиями.

«В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 715 бутылок контрабандного элитного алкоголя иностранного производства ориентировочной стоимостью 406 тысяч гривен, - отмечает Денис Корзинный, - по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП ».

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, и каналы поставок контрабандной продукции в Харьковскую область.