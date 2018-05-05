В Харьковской области за незаконную вырубку деревьев на 100000 гривен мужчина пойдет под суд

Прокуратура передала в суд дело 40-летнего незаконного лесоруба, который уничтожил кленов и дубов на 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт по 40-летнему жителя поселка Савинцы утвержден по факту незаконной порубки леса (ст. 246 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, в апреле текущего года в одном из кварталов Балаклейского лесхоза правоохранители обнаружили мужчину, который безо всяких разрешительных документов вырубал лес.

Своими действиями незаконный лесоруб нанес госпредприятию материальный ущерб почти на 100 тысяч гривен.

В суд также направлен иск о возмещении причиненных убытков.