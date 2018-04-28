В Харьковской области за растрату 100000 гривен будут судить поселкового голову

Харьковские следователи завершили расследование уголовного производства в отношении должностного лица органа местного самоуправления, вместе с руководителями предприятий-подрядчиков завладели бюджетными средствами на сумму почти 100 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что мужчина по предварительному сговору с директорами предприятий под предлогом ремонта дороги в поселках района завладели бюджетными средствами в крупных размерах.

Для этого они составляли фиктивные документы об окончании выполненных работ по восстановлению дорожного покрытия в то время, как данные работы фактически не выполнялись, но на счет предпринимателя были перечислены бюджетные средства.

Кроме того, следователи задокументировали факт подстрекательства со стороны указанного председателя поселкового совета к оказанию должностному лицу неправомерной выгоды за решение вопроса о выделении земельных участков в собственность в одном из районов Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении председателя поселкового совета по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и руководителей предприятий - подрядчиков по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 направлено в Харьковский районный суд Харьковской области.

Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.