В Харьковской области задержали группу незаконных лесорубов

В полицию обратился 18-летний харьковчанин, представитель общественной организации и рассказал о том, что неизвестные осуществляют незаконную порубку деревьев в лесополосе вдоль дороги, расположенной между селами Грушино и Дмитровка Первомайского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 5 мужчин, которые спилили 80 деревьев разных пород.

Мужчины работали без каких-либо документов, разрешающих заниматься такой деятельностью.

Вещественные доказательства незаконной деятельности злоумышленников правоохранители изъяли.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об аресте изъятого имущества.