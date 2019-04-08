В Харьковской области завершается отопительный сезон.
Соответствующее распоряжение о завершении отопительного сезона подписала глава ХОГА Юлия Светличная, передает пресс-служба ХОГА.
Прекратить подавать тепло в жилые дома, учебные, медицинские, детские и другие учреждения социально-культурного назначения разрешено с 9 апреля.
Соответствующее решение Юлия Светличная утвердила в связи с тем, что средняя температура воздуха в регионе достигла 8 градусов тепла.
Рекомендации завершить отопительный сезон также получили органы местного самоуправления и районные государственные администрации.