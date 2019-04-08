В Харьковской области завершается отопительный сезон

08 апреля 2019 г. 10:15
260 просмотров

В Харьковской области завершается отопительный сезон.

Соответствующее распоряжение о завершении отопительного сезона подписала глава ХОГА Юлия Светличная, передает пресс-служба ХОГА.

Прекратить подавать тепло в жилые дома, учебные, медицинские, детские и другие учреждения социально-культурного назначения разрешено с 9 апреля.

Соответствующее решение Юлия Светличная утвердила в связи с тем, что средняя температура воздуха в регионе достигла 8 градусов тепла.

Рекомендации завершить отопительный сезон также получили органы местного самоуправления и районные государственные администрации.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.