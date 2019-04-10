В ХОГА подвели итоги отопительного сезона

Все системы отопления в области отключат за 3-4 дня, в Харькове - в течение двух недель.

Как сообщает пресс-служба ХОГА, об итогах отопительного сезона - 2018/2019 и подготовке области к следующей зиме рассказал заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко в ходе брифинга 10 апреля.

По распоряжению председателя ХОГА Юлии Светличной отопительный сезон в Харьковской области завершился 9 апреля. В Харькове отопление начали отключать с 10 апреля.

«В области на отключение жилого фонда от отопления понадобится 3-4 дня, в Харькове все системы будут отключены в течение двух недель», - уточнил Евгений Шахненко.

Он отметил, что в целом по области отопительный сезон прошел стабильно, без серьезных аварийных ситуаций на системах водоснабжения, теплоснабжения и энергообеспечения.

«Началу отопительного сезона предшествовала серьезная подготовительная работа. Так, в Лозовой мы заменили аварийный коллектор, в Купянске поменяли много сетей и котельного оборудования. Масштабную работу провели по переводу населения на индивидуальное отопление, полностью отошли от централизованного отопления в Дергачевском районе. Многие котельные перевели на альтернативное топливо. За прошлый год в целом газозамещение составил 4,8% », - рассказал Евгений Шахненко.

Он также отметил, что проблемные ситуации возникали преимущественно в городе Харьков в связи с изношенностью тепловых сетей.

«В прошлом году в Харькове перевели 42-45 км теплотрасс. В этом году планируется увеличить объемы ремонтных работ на сетях в 2 раза », - сообщил заместитель председателя ХОГА.

В области также определяют участки теплотрасс и других сетей, которые необходимо восстановить к началу отопительного сезона. Перечень объектов ремонта будет составлен до конца апреля.

«Также планируем оптимизировать системы отопления. Например, в Купянске есть многоквартирные дома, где 70% жителей перешли на индивидуальное отопление, а остальные платят неподъемный тариф. Мы планируем полностью перевести эти дома на индивидуальное отопление - газовое или электрическое - по желанию людей. Для этого укрепляем сети, - рассказал Евгений Шахненко. - В поселке Донец Балаклейского района на индивидуальное отопление переводим 71 дом. В Барвенково также заканчиваем полный переход жителей на индивидуальное отопление».

А в Изюме около 1000 жителей города отапливаются от аварийной котельной. Из областного бюджета были выделены средства на строительство двух новых модульных котельных, которые позволят снизить тарифы и предоставлять более качественные услуги.

Решение по оптимизации систем теплоснабжения принимаются индивидуально для каждого населенного пункта. Там, где можно модернизировать системы централизованного отопления, проводятся соответствующие работы.