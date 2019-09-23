В "ХТС" прошли слушания касательно изменения тарифов на тепло

КП "Харьковские тепловые сети" сегодня провело общественные слушания о необходимости корректировки тарифов на тепло. Оно является составной конечной стоимости теплоэнергии для нужд населения, бюджетных и других учреждений. Согласно первому варианту платить за тепло нужно будет примерно на 10 процентов меньше, второй - предусматривает подорожание услуг чуть более чем на 28 процентов. Основная составляющая тарифа, как собственно и причина корректировки, уверяют в КП - стоимость газа.

Сергей Андреев, директор КП «ХТС»

На сегодняшний день тариф, который действует на покупку, вот горячую воду мы подаем по городу, мы покупаем газ по цене 5 тысяч. Мы и рассчитываем 1-й вариант тарифов, исходя из действующих на сегодня, цены на газ, прогнозной цены, которая будут действовать, а тариф ТЭЦ-3, которые мы сегодня рассматриваем, должен вводиться с 1-го января 2020 года

В КП «ХТС» планируют уже в октябре рассчитать конечный тариф для потребителей, после чего его представят на рассмотрение Нацкомиссии. Однако на сегодняшний день его не вычислили, ведь, говорят, неизвестно большинство его составляющих. Он будет зависеть от стоимости тепла, которое закупают в ТЭЦ-5, ТЭЦ-3 и собственных расходов «ХТС» при производстве тепла.

Марина Магомедова, зам. генерального директора по экономике

Предприятие, рассчитав тарифы, проведет общественные слушания, согласно которым должно подать свои расчётные материалы с тарифами новыми до 1-го октября. Мы подаём тарифы до 1 октября, Национальная комиссия в течение 30 дней рассматривает эти расчетные материалы и принимает решения. В случае положительного принятия решения они проводят последующие заседания комиссии и назначают общественные слушания

Основная причина корректировки тарифа, говорят в КП - изменение стоимости природного газа. И хотя он с 1 августа упал в цене и стоит 5 тысяч 79 гривен за тысячу кубических метров, в «ХТС» принимают во внимание не подтвержденную официальным источникам информацию с сайта новостей. Согласно ей, тысяча кубических метров газа будет стоить 7 тысяч 790 гривен. Также добавляют, что менять тариф вынуждены из-за увеличения размера заработных плат работникам «ХТС». Вместе с тем признают, что их сотрудники не получают заработную плату уже два месяца, пока этот долг составляет около 100 миллионов гривен. В это же время горожан, пришедших на слушания, кроме зимних платежек беспокоит и начало отопительного сезона. Особенно то, что несмотря на рост тарифов, они не видят, чтобы коммунальщики достаточно тратили денег на ремонтные работы, что может привести к большему количеству аварий зимой, нежели в прошлом году.

Марина Александровна, зачитайте, пожалуйста, проект решения – Почему, когда бело лето, никто не проводил ремонтные работы, а как только началась осень… - Вы вообще кто? - Я - житель города Харькова. Послушайте работы вообще не проводятся, начинается осень - вытаскивают трубы, почему это не делается летом - вопрос

Впрочем, по мнению заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ремонтов достаточно, просто горожане их не замечают.

Андрей Руденко, зам. мера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Вы такой же житель, как и я, поверьте мне, я почему-то вижу перекладки, а вы почему-то – нет, потому что вас это не интересует, в то время, пока вы ездите загорать и отдыхать, люди в это время в ямах выкапывают трубы и работают для того, чтоб осенью дать тепло

Между тем активисты Харьковского антикоррупционного центра говорят: остается открытым вопрос, как используются ресурсы предприятия, учитывая тот же недостаток кадров.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

Виникає лише питання: як використовуються ресурси підприємства, зважаючи на фінансовий стан, кадровий стан підприємства на сьогоднішній день відповідає нормальному стану. На наш погляд - ні. Тому що є велика криза і з кадрами, підприємству не вистачає робітників, майстрів, в тому числі слюсарів, і в тому числі є борги по заробітній платі

Также в ХАЦ добавляют, что рабочие «ХТС» часто становятся основной частью присутствующих на таких общественных слушаниях. В то же время общественным активистам часто попасть на такие мероприятия проблематично.

Сегодняшние завершились утверждением предложенных тарифов на тепло. И после того, как они будут рассмотрены в Киеве, их снова будут обсуждать на слушаниях уже с представителем Нацкомисии.