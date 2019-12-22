В "ХТС" рассказали о ситуации с горячей водой в городе и планах на 2020 год

Бригады КП «Харьковские тепловые сети» устраняют дефекты на сетях в Шевченковском районе и продолжают ремонт магистралей, сообщили в Харьковском городском совете.

По информации генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, по состоянию на утро 21 декабря без горячей воды в городе было 105 жилых домов.

Как он отметил, в основном это Шевченковский район, где проблема с горячим водоснабжением возникла по ряду причин, связанных со строительством жилмассива и т.д.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, необходимо переложить достаточно большое количество сетей, и последние пять лет предприятие этим и занимается, меняя металлические трубы на пластиковые. Но там, где сети еще не успели заменить, приходится «латать» старые трубы.

Как рассказал Андреев, когда одновременно состоялся запуск тепла и горячей воды, количество дефектов на сетях возросло, и их не успевали устранять.

Директор предприятия отметил, что сейчас в Шевченковском районе работают 25 бригад, и такими темпами вопрос с горячей водой будет закрыт в течение следующей недели.

По его словам, проблема решится, когда все работы закончат и выйдут на график ремонтов «день в день».

Также Сергей Андреев сообщил, что летом, в сотрудничестве с Мировым банком, ХТС переложили около 45 км сетей большого диаметра. Сейчас ремонтные работы продолжаются на тех участках, где есть возможность перейти на резервные линии.

«Есть запас материалов и труб, чтобы ремонтную кампанию следующего года начать как можно раньше. Как только закончится отопительный сезон, начнутся ремонтные работы. Запланировано много работ. Вся инвестиционная программа по ХТС, в том числе средства городского бюджета, направлена на замену сетей, 90% средств пойдет на перекладку. Все силы, которые могут этим заниматься, будут привлечены», - отметил Сергей Андреев.