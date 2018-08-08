В Индустриальном районе на два дня перекроют движение на части Московского проспекта

Как сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета, с 9:00 до 21:00 9 и 10 августа будет запрещено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.

Это связано с реконструкцией пр. Московского, уточнили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам - Мира и Лосевской.

Также с 9:00 до 21:00 9 и 10 августа будет запрещено движение транспорта через перекресток пр. Московского с ул. 12 Апреля, объезд закрытого участка транспортом будет осуществляться по ул. Лосевской.