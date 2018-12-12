В Индустриальном районе у недобросовестного арендатора забрали земли на 31 миллион гривен

Хозяйственный суд области в своем решении обязал вернуть из недобросовестной аренды земельного участка стоимостью свыше 31 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Также арендатор должен заплатить более 170 тысяч гривен задолженности за пользование землей.

По словам руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслана Скуратовича, речь идет о 1 га земли в Индустриальном районе Харькова, которую горсовет предоставил в аренду частному предприятию.

На этой территории фирма обустроила торговую площадку с навесами и гостевую автостоянку.

Однако с января 2016 года предприятие перестало платить деньги за аренду земли.

Всего за пользование участком арендатор задолжал более 170 тысяч гривен.

Кроме того, выяснилось, что объекты недвижимости, расположенные на участке, длительное время принадлежали на праве собственности уже не арендатору земли, а нескольким физическим лицам.

В соответствии с требованиями законодательства, при продаже зданий предприятие должно разорвать договор аренды с горсоветом. Однако фирма проигнорировала эти условия.

В связи с этим прокуратура направила в суд соответствующий иск , который суд удовлетворил в полном объеме.

После того, как судебное решение вступит в силу, правоохранители проследят за его реальным исполнением.