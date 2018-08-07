В интернете появился фейковый сайт НАПК для подачи деклараций

Пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сообщила о поддельном портале для подачи деклараций.

«Вниманию субъектов декларирования! Обращаем внимание, что появился двойник сайта для подачи деклараций! САЙТ ПО АДРЕСУ: portal.nazk.org.ua НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ РЕСУРСОМ!», – отмечается в сообщении на настоящем сайте НАПК.

В агентстве призвали принять во внимание ошибки, которые содержатся на данной странице, указывающие на фейковость сайта, и призвали не пользоваться данным ресурсом.

Напомним, 31 марта 2018 года завершился очередной этап подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В начале апреля в работе Единого государственного реестра деклараций на сайте НАПК возникали проблемы, и некоторое время он был недоступен для просмотра.