В июле депутаты и аппарат Верховной Рады получили более 16000000 отпускных

Управление делами Верховной Рады Украины выплатило 16300000 грн отпускных народным депутатам и работникам аппарата в первой половине июля 2017 года.
Такая информация содержится на портале использования публичных средств, сообщает # Точно, проект Радио Свобода .
Из этой суммы 15 млн грн выплатили народным избранникам наличными на руки.
В июле депутаты провели 8 пленарных заседаний.
13 июля состоялось последнее заседание.
Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию.
Новая, девятая, откроется 4 сентября.
В январе этого года народным депутатам на выполнение полномочий выплатили более 14 млн грн, причем заседания депутаты проводили только с 16 по 19 января.
Остальное время они должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.