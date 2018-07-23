В июле депутаты и аппарат Верховной Рады получили более 16000000 отпускных

23 июля 2018 г. 10:25
Источник: УНИАН
1 просмотр

Управление делами Верховной Рады Украины выплатило 16300000 грн отпускных народным депутатам и работникам аппарата в первой половине июля 2017 года.

Такая информация содержится на портале использования публичных средств, сообщает # Точно, проект Радио Свобода .

Из этой суммы 15 млн грн выплатили народным избранникам наличными на руки.

В июле депутаты провели 8 пленарных заседаний.

13 июля состоялось последнее заседание.

Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию.

Новая, девятая, откроется 4 сентября.

В январе этого года народным депутатам на выполнение полномочий выплатили более 14 млн грн, причем заседания депутаты проводили только с 16 по 19 января.

Остальное время они должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.