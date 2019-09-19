В Кабмине предложили дату старта купли-продажи земли в Украине

Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли в Украине с 1 октября 2020 года. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с аграриями.

Гончарук сообщил, что в течение года должна быть проделана огромная работа. В частности, необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли.

"Та модель, которую предлагаем мы, предполагает открытие рынка земли с 1 октября следующего года", - сказал он.

По словам премьера, в законодательстве будет прописана норма о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.

Гончарук также подтвердил намерение ввести запрет на покупку земли иностранцами, против разрешения покупки которой иностранцами на том же совещании выступил президент Украины Владимир Зеленский. Как заявил 19 сентября Зеленский, "страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, это бред".

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, предложение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев. Против рынка земли выступают 49,1% респондентов.