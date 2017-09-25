В Кабмине рассказали, когда украинцам рассчитают "зимнюю" субсидию

25 сентября 2017 г. 14:43
Источник: Новое Время

Процесс расчета размера зимней субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг начнется на следующей неделе в Украине.

Об этом сообщается на Facebook-странице правительственного портала.

"Если помощь в мае предназначена, в октябре ее размер автоматически рассчитают на новый отопительный сезон. Никаких документов субсидиантам повторно подавать не нужно", - говорится в сообщении.

В Кабмине также напомнили, что субсидия назначается на год - с мая до мая следующего года. Ее размер рассчитывается отдельно на летний период, отдельно на зимний - исключительно на основе доходов фактически проживающих в квартире лиц.

Напомним, с 1 мая 2017 года вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, с 1 августа Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла новую методику формирования тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на тепловых электростанциях (ТЭС), теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и когенерационных установках.

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