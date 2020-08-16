В Кабмине рассказали, кто в Украине получил больше всего "доступных кредитов" для бизнеса

16 августа 2020 г. 14:41
Источник: УНИАН
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В рамках программы "Доступное кредитование "5-7-9%" почти 60% займов получили фермеры. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Доступное кредитование "5-7-9%". Общий объем займов для малого и среднего бизнеса уже составил 4,2 млрд грн. 75% всех кредитов для МСБ с февраля было выдано именно в рамках программы "5-7-9%". Больше всего кредитов выдано украинским фермерам - 57%, еще 17% - это торговля, и 6% - это промышленность", - сообщил он.

Премьер убежден, что такой объем кредитования позволяет говорить, что программа работает не на бумаге, а действительно помогает украинскому бизнесу.

Напомним, 3 февраля правительство объявило о старте в Украине программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 000 кредитов.

17 июня Кабмин упростил доступ к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы, смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования и максимальной суммы кредита.

В программе принимают участие 18 банков.

По словам министра финансов Сергея Марченко, с начала действия программы 75% всех кредитов, полученных малыми и средними предприятиями с годовым доходом до 2 миллионов евро, были выданы в рамках этой программы.

 

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