В кафе Киевского района незаконно продавали алкоголь

09 августа 2018 г. 13:06
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В Киевском районе правоохранители проверили законность деятельности одного из районных кафе быстрого питания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе проверки полицейские установили, что 35-летний предприниматель не имел лицензии на право продажи алкогольных напитков, и изъяли из незаконной продажи 48 бутылок спиртного.

Кроме того, предприниматель не предоставил проверяющим документов на право занятия предпринимательской деятельностью.

В отношении нарушителя полицейские составили два протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) и ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правопорушення.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи.

 

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