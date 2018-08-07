В кафе Основянского района незаконно продавали алкоголь

Харьковские правоохранители – налоговики и полиция - совместно с представителями райадминистрации и активистами проверили кафе, расположенное на улице Одесской в Основянском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Во время проверки обнаружилось, что в кафе продавали алкогольные напитки без наличия соответствующей лицензии на их продажу.

Полицейские Основянского ОП ГУ ЧП составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 156 КУоАП.

Алкогольные напитки, которые находились в кафе, правоохранители изъяли.