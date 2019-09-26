В каких случаях нужны ремонт и регулировка металлопластиковых окон? Разъясняет «Газда»®

Большинство пользователей считают, что после установки металлопластиковых окон о них можно забыть. Разве только периодически помыть и все. Но это самая большая ошибка. Через определенное время появляются некоторые проблемы. Если их вовремя не решить, вам придется очень много потратиться на дорогой ремонт или вообще замену полотна.

Большинство пользователей считают, что после установки металлопластиковых окон о них можно забыть. Разве только периодически помыть и все. Но это самая большая ошибка. Через определенное время появляются некоторые проблемы. Если их вовремя не решить, вам придется очень много потратиться на дорогой ремонт или вообще замену полотна.

Сразу отмечаем, что большинство этих проблем никак не связаны с качеством окна. Хотя бывает и такое, что причина кроется в несоблюдении правил установки или при изготовлении нарушили технологию. В любом случае вам необходима помощь мастера компании «Газда». Он точно скажет, когда требуются ремонт и регулировка металлопластиковых окон. А теперь перейдем к конкретике.

Как продлить срок службы оконному остеклению?

Понятно, что все причины, по которым обращаются к специалистам, назвать сложно. Но здесь будут перечислены основные, которые касаются регулировки и ремонта.

Регулировка

Эти действия нужны, чтобы максимально продлить срок службы полотну и забыть о мелких неприятностях. Самые популярные обращения к специалистам:

Если остекление было установлено в новом доме, то после процесса усадки здания створки неплотно прилегают к раме.

Плохое прилегание может образоваться и в старом доме. Это связано с постоянной эксплуатацией створки. Помимо неплотного прилегания многие жалуются и на то, что створка периодически цепляет раму во время открывания.

Сложностей может доставить оконная ручка. Со временем она начинает заедать, скрипеть. Иногда приходится прикладывать особые усилия, чтобы открыть/закрыть окно.

Не стоит пугаться и настраивать себя на худшее. Просто обратитесь к специалистам. Эти проблемы весьма быстро решаются. Иногда бывает и такое, что вы можете сами их устранить (хотя это нежелательно). Просто нужно иметь определенные навыки.

Ремонт

Здесь случай уже более серьезный и не стоит его решать своими силами. Иногда вы сможете только усугубить ситуацию.

А теперь поговорим о самых распространенных проблемах.

Оконная ручка просто сломалась. Это может быть связано напрямую с первым пунктом, поскольку вовремя не выполнили регулировку. Бывает и такое, что пользователи просто не рассчитали силу. Сломаться может не только ручка, но и другие комплектующие. Их тоже следует как можно быстрее заменить.

Износившийся уплотнитель – еще одна маленькая проблема. Он отвечает за герметичность. Поскольку он растрескивается, ломается, нарушается герметичность и образуется сквозняк.

Если повредилось само стекло, не затягивайте с его заменой.

Различные проблемы со створками. Часто этот пункт связан с отсутствием своевременной регулировки.

Как видите, большинство ремонтных случаев связаны с тем, что пользователи просто игнорируют элементарные правила эксплуатации. Поэтому не ленитесь приглашать мастера компании «Газда» для профилактической регулировки, нежели потом тратиться на дорогой ремонт. Но если так случилось и возникли более серьезные проблемы, не затягивайте с их решением, иначе потом будете приобретать новое полотно. Придерживайтесь элементарных правил и в вашем доме всегда будет уютно.