В Киевском районе перекресток улиц Шевченко и Матюшенко закроют на реконструкцию

В ночь на вторник перекресток улиц Шевченко и Матюшенко заработает по-новому. Движение на этом участке дороги изменится ориентировочно на 40 - 45 дней. Это связано с проведением ремонтных работ, в частности, с реконструкцией трамвайных путей, переоборудованием уличного освещения, обновлением светофорных объектов и строительством ливневой канализации, рассказал Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета. По словам чиновника, на реконструкцию из городского бюджета было выделено около 53 миллионов гривен.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

Но это стоимость не только самого переезда, но и всех сопутствующих работ, так, как я вам и докладывал, которые ведутся под переездом. Это и строительство ливняной канализации для того, чтобы отвести от переезда воду. Это и закладка резервных гильз под технические условия Облэнерго. То есть, это не только эти работы, которые непосредственно позволяют построить трамвайный путь, но это и весь комплекс работ.

В этот период транспорт будет двигаться с улицы Матюшенко на Шевченко только с поворотом направо. А у дома номер 137А на улице Шевченко установят новый светофор.

Также на период проведения ремонтных работ в этой части города будет ограничено движение грузового транспорта, который сможет доезжать только до улицы Кольцовской, рассказали в горсовете.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

Собственно говоря, суть самой реконструкции переезда заключается в том, чтобы убрать с проезжей части трамвайные пути для того, чтобы с одной стороны обеспечить максимально быстрый проезд через перекресток колесного транспорта и дать возможность и дать возможность путевым работникам безопасно и нормально обслуживать трамвайные пути. Поэтому, по оценкам наших специалистов, 40-45 дней нам осталось, чтобы выполнить оставшийся объем работы.

Ремонтные работы здесь начались полтора месяца назад.

На время реконструкции на этом участке дороги установили 157 новых временных знаков, которые после окончания ремонта уберут.