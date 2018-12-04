В КП "Харьковские тепловые сети" обсудят повышение тарифов на отопление

Сегодня, 4 декабря, в 13:30, в Харькове состоится открытое обсуждение по повышению стоимости тарифов для населения на услуги по централизованному отоплению (рост на 17,8%) и услуги по централизованной поставке горячей воды (рост на 15,5%).

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Слушания будут проходить в помещении актового зала КП «Харьковские тепловые сети», на улице Мефодиевской, 11, 5-й этаж.

Планируется, что отопление для населения, если дом или квартира оборудована прибором учета, будет стоить 1540,16 грн. за 1 Гкал (действующий тариф - 1307,39 грн.).

Если нет домового или квартирного прибора учета, то отопление для населения будет стоить 39,40 грн. за 1 кв.м. в месяц (действующий тариф - 33,44 грн.).

Горячая вода для жителей квартир, оборудованных полотенцесушителями, имеет подорожать до 93,25 грн. за 1 куб.м. (Действующий тариф - 80,71 грн.). В случае, если полотенцесушителей нет, то стоимость горячей воды будет стоить 86,35 грн. за 1 куб.м. (Действующий тариф - 74,85 грн.).

Основные причины, которые повлияли на изменение размера тарифов на услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды:

- изменение стоимости тепловой энергии в связи с увеличением цены природного газа;

- рост стоимости холодной воды для услуг централизованного горячего водоснабжения на 7%.