В Краснокутском районе фермер незаконно арендовал сельхозземли: прокуратура обратилась в суд

01 ноября 2019 г. 13:33
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Прокуратура через суд требует вернуть государству сельхозугодья в Краснокутском районе стоимостью более 18 миллионов гривен, которые незаконно арендовал местный фермер.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в хозяйственный суд области направлены три исковых заявления о возвращении данных сельскохозяйственных земель в собственность государства.

правоохранители выясниили, что фермер при обращении  в Госгеокадастр в Харьковской области с заявлением о предоставлении ему в аренду земельных участков без прохождения процедуры земельных торгов не сообщил о том, что  уже является владельцем и руководителем сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур и уже арендуют предоставленные им в пользование земельные участки. 

В связи с этим местной прокуратурой в Хозяйственный суд Харьковской области поданы исковые заявления об отмене приказов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и признании недействительными договоров аренды земельных участков, а также о возвращении земельных участков государству.

На данный момент судом вынесены постановления об открытии производства по указанным делам. 

 

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