В Краснокутском районе работник украл у фермера 2 тонны зерна

02 августа 2018 г. 10:45
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30 июля в полицию поступило заявление от фермера из Краснокутского района о краже 2 тонн зерна с территории его склада.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате кражи предпринимателю был нанесен материальный ущерб на сумму около 10 000 гривен.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель.

Как выяснилось, злоумышленник работает на сельскохозяйственном предприятии, директором которого является пострадавший.

Правонарушитель похитил пшеницу у своего работодателя и продал его, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Полицейские нашли похищенное зерно и изъяли его.

Следователем Краснокутского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За кражу мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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