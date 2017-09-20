В Крыму приняли "закон" о списании долгов Украине

"Документ" принят в первом чтении.

В среду так называемый парламент Крыма принял в первом чтении закон "Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации долга заемщиков", который позволит полностью списать долги крымчан по взятым в Украине кредитам до 5 млн рублей.

"Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования", - говорится в тексте "документа".

Согласно проекту, физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения.

Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.