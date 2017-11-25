В Крыму продают завод шампанских вин "Новый Свет"

Украина сохранила за собой торговую марку «Новый Свет», игристое вино под этим брендом разливали на заводе в Харькове.

Подконтрольное Кремлю министерство имущества и земельных отношений Крыма выставило на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет» по стартовой цене около 1,5 млрд рублей (608 млн грн). Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на официальный сайт России для размещения информации о проведении торгов.

«Процент продаваемых акций в уставном капитале АО – 100%. Начальная цена акций АО – 1 496 000 000 рублей», - говорится в документации. По данным сайта, заявки на участие в «конкурсе» принимаются до 13 декабря. Конверты с предложениями планируют вскрыть 20 декабря.

Предприятие основал в 1878 году князь Лев Голицын как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет. Завод расположен на 11 гектарах земли.

После аннексии Россией Крыма украинское государственное предприятие «Завод шампанских вин «Новый Свет» было «национализировано» российскими властями полуострова.

Украина сохранила за собой торговую марку «Новый Свет», игристое вино под этим брендом разливали на заводе в Харькове.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов в апреле объявил о намерении выставить на продажу завод «Новый Свет», однако в конце мая сообщил, что приватизация завода больше не рассматривается.

Подконтрольный России крымский парламент на сессии 20 сентября включил в прогнозный план приватизации продажу 100 процентов акций завода шампанских вин «Новый свет», а также «Крымхлеб» и «Крымтелеком».

