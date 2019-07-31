 

В лесничестве на Изюмщине обнаружили более 200 спиленных деревьев: открыто уголовное дело

31 июля 2019 г. 16:31
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На Изюмщине правоохранители обнаружили факт незаконной порубки леса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории Студенецкого лесничества местные участковые обнаружили 203 ствола деревьев длиной от 2 до 3 метров, которые уже были сформированы в кучи и подготовлены для вывоза. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. 

На время осмотра полицией на месте происшествия никого не было, транспортные средства для вывоза также отсутствовали. 

Древесину с места обнаружения правоохранители изъяли.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к преступлению.

 

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