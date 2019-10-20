 

В Лисичанске из-за долгов за электроэнергию отключили воду

20 октября 2019 г. 10:48
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В Лисичанске из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключили от электропитания три насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал» ( «РТИ», «Билогоривського» и «Боровская»). Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"18 октября в Лисичанске в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключено от электроснабжения три насосные станции ЛКП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Белогоровская" и "Боровская")”, - говорится в сообщении чрезвычайников.

В результате без централизованного водоснабжения остались около 80 тысяч жителей, которые проживают в Лисичанске, Приволье и Новодружеске.

Как отмечается, в субботу, 19 октября, населению техническую воду подвозили сотрудники ГСЧС .

 

 

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