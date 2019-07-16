 

В Лозовой директору КП грозит до 5 лет тюрьмы за служебную халатность

16 июля 2019 г. 9:50
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Лозовская прокуратура утвердила подозрение директору одного из коммунальных предприятий по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области,  48-летняя руководительница предприятия в декабря 2017 года заключила договор с одним из ООО на продажу гравийно-песчаной смеси с известнякового карьера.

Так, за примерно 2 тонны продукции предприятие получало 25 гривен, но по заключению судебно-экономической экспертизы, средняя рыночная стоимость такой смеси составляет 100 гривен за тонну.

Договор был заключен на реализацию не менее 500 тыс. куб. метров пород. Таким образом из-за заниженных в 8 раз цены коммунальное предприятие недополучило более 2,7 миллионов гривен.
 
Согласно санкции статьи директору предприятия грозит до 5 лет лишения свободы.

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