В Мариуполе самая высокая средняя зарплата по Украине®

Согласно данным Государственной службы статистики, оказалось, что во втором квартале 2019 г. наиболее высокие ЗП в Украине есть в жителей Мариуполя. Этот город умудрился даже обогнать Киев.

Итак, во 2м квартале 2019 средняя заработная плата в Мариуполе составила 17 тысяч 114 гривен, согласно данным министра развития экономики Тимофея Милованова.

На втором месте после Мариуполя находится наша столица, а за ним следует Днепр, занимая третью ступеньку, а 4ую и 5ую позицию получили Одесса и Харьков соответственно.

Вот так наглядно выглядит список городов, где эксперты отметили самую большую среднюю зарплату в Украине:

Мариуполь – 17 тысяч 114 гривен; Киев – 15 тысяч 561 гривна; Днепр – 10 тысяч 94 гривны;Одесса – 9 тысяч 492 гривны; Харьков – 9 тысяч 221 гривна.Странное совпадение что среди этих же городов Мариуполь занимает последнее место в рейтинге зарплат, которые работодатели обещают в объявлениях о своих вакансиях. Обычно работодатели дают жителям приазовского города в среднем только 9500 гривен, а это вдвое меньше средней зарплаты.

Отуда такие цифры статистики?

Удивились? Чем же может быть вызван высокий уровень зарплат в г. Мариуполь? Уже парку лет Мариуполь является крупнейшим промышленным центром в Донецкой, Луганской областях. На территории города сегодня работает много промышленных заводов.

Также в Мариуполе дислоцируется огромное количество военных. Напомним, что зарплаты им были существенно повышены в начале 2019 г.

Это все в совокупности с небольшим количеством населения и спровоцировало такой уровень средней зарплаты в городе.

Что изменилось в доходах и расходах украинцев за последние 5 лет

Недавно специалисты подсчитали, что за последних 5 лет средняя зарплата в Украине выросла на 212,7%. Ранее украинцы получали около 3370 гривен в месяц, а сегодня данная цифра увеличилась до 10537 грн. Если считать в переводе на долларовый эквивалент рост заработка граждан Украины, он рост намного ниже – лишь 62,5%.

Впрочем, рост цен значительно опередил заработки украинцев. За 5 последние лет цена газа выросла на 383%. Отопление одного метра квадратного в цене возросло на 317,6%. А на 290% в общей сложности выросла в цене горячая вода, во столько же раз стала дороже электроэнергия.

Что касается общественного транспорта (наземного), то в Киеве он подорожал на целых 433,3%.

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