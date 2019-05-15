В метрополитене появится новый поезд

15 мая мэр города Геннадий Кернес осмотрел в Московском депо метрополитена реконструированный состав, который выйдет на линию в ближайшие дни.

Так, в пяти вагонах типа Еж-3 было сделано полное обновление интерьера, отремонтированы несущие конструкции, произведена замена устаревшего и установка нового оборудования, в том числе систем автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и очистки воздуха в вагонах. Также улучшены условия работы в кабинах машиниста.

По словам Кернеса, это четвертый такой состав, первые три успешно возят людей на Холодногорской линии. И опыт показал, что реконструкция продлевает жизнь таких вагонов еще на 20 лет. Программа обновления вагонов проходит параллельно с процедурой закупки нового подвижного состава, предусмотренной кредитным договором с Европейским банком реконструкции и развития. Кроме финансирования строительства двух новых станций и депо, она включает приобретение новых поездов метро на 100 миллионов евро. Сегодня готовится тендерная документация для их закупки.

Стоимость всего обновленного состава - это два головных вагона и три промежуточных - около 50 миллионов.