В Минэнерго объяснили повышение цен на электричество

Отменить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения решили для того, чтобы избежать стремительный рост цен с января. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Срок действия действующего механизма ПСО истекает 01.01.2021, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,3 грн/кВт-ч)", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что до конца марта тариф на электроэнергию (1,68 грн/кВт-ч) сохранен на текущем уровне, без учета льготной цены.

В ведомстве говорят, что принятые изменения позволят обеспечить в первом квартале 2021 года финансовую стабилизацию рынка электроэнергии и устойчивую работу Энергоатома, Укрэнерго и Укргидроэнерго.

Также сообщается, что в течение следующего месяца планируют разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электроэнергии в 2021 году, на основании которого правительству будет предложена обновленная редакция ПСО.

Ранее в Минэнерго заявили, что в следующем году вырастут тарифы Укрэнерго на доставку электроэнергии, что приведет к росту цен на электричество для бытовых потребителей.