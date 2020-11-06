В Минфине оценили риски девальвации гривны

06 ноября 2020 г. 11:22
Источник: Корреспондент.net
69 просмотров

В Минфине Украины рассказали о рисках девальвации гривны.

Рисков существенной девальвации гривны до конца года нет. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью одному из изданий, сообщает пресс-служба Минфина.

"Для Минфина курс гривны к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно обменного курса гривны к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - сказал он.

По его словам, нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", - резюмировал министр.

Ранее в Нацбанке озвучили причины обвала гривны в третьем квартале. Главной из них было  ухудшение ожиданий бизнеса.

Также в Нацбанке заявили, что одним из главных факторов ослабления гривны нынешней осенью стала активизация спроса импортеров на валюту. При этом на наличном рынке давления нет - население больше продает валюты, чем покупает. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53