В Минфине оценили риски девальвации гривны

В Минфине Украины рассказали о рисках девальвации гривны.

Рисков существенной девальвации гривны до конца года нет. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью одному из изданий, сообщает пресс-служба Минфина.

"Для Минфина курс гривны к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно обменного курса гривны к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - сказал он.

По его словам, нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", - резюмировал министр.

Ранее в Нацбанке озвучили причины обвала гривны в третьем квартале. Главной из них было ухудшение ожиданий бизнеса.

Также в Нацбанке заявили, что одним из главных факторов ослабления гривны нынешней осенью стала активизация спроса импортеров на валюту. При этом на наличном рынке давления нет - население больше продает валюты, чем покупает.