В Минфине заявили, что Украине не грозит дефолт

Украине не грозит дефолт по обязательствам и секвестр государственного бюджета, заявили в Министерстве финансов.

Как сообщается на сайте Минфина, за 5 месяцев текущего года налоговые и таможенные поступления оказались ниже плановых по ряду причин, включая более высокий курс гривни, чем ожидалось, а также сокращение производства табака, освобождение с января 2019 года от НДС импорта солнечных батарей, объемы импорта ниже прогнозов.

В Минфине подчеркнули, что эти факторы временные, так как объемы импорта газа выше прошлогодних, что улучшает показатели выполнения поступлений от НДС.

Кроме того, производство табачных изделий растет после падения, что положительно влияет на динамику поступлений от акциза.

Также дальнейшее улучшение финансовых результатов предприятий будет способствовать росту поступлений по налогу на прибыль.

Помимо этого, выше плановых поступления от налога на доходы физлиц вследствие роста средней заработной платы и улучшения финансового состояния компаний.

Национальный банк перечислил в бюджет 64,9 млрд грн прибыли, что выше предыдущего прогнозного показателя на 17,3 млрд грн.

В Минфине отметили, что не ожидают повторения ситуации с возмещением НДС, произошедшей в январе этого года. При этом, со стороны заимствований после выпуска еврооблигаций на 1 млрд евро и роста объема вложений нерезидентов в ОВГЗ, благодаря запуску Clearstream выполнение плана выровнялось.

«Декабрь прошлого года показал, что правительство способно проводить расходную политику без негативного влияния на валютный рынок и инфляцию. В начале 2019 года постоянный анализ ликвидности позволил оперативно реагировать на вызовы, связанные со стабильностью единого казначейского счета и текущей ликвидностью, в том числе заместить невыполнение поступлений от приватизации и частично внешние заимствования внутренними заимствованиями», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что полноценное внедрение среднесрочного бюджетного планирования позволит завершить процесс внедрения эффективного управления ликвидностью государства, так как увеличится горизонт планирования, повысится уровень прогнозируемости и предсказуемости государственной политики.