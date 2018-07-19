В Минобороны разъяснили размещение военной техники на территории Харьковского бронетанкового завода, куда проникли блогеры

19 июля 2018 г. 10:10
5 просмотров

Военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на Харьковский бронетанковый завод для ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. 

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

После завершения всех приемо-сдаточных работ указанную военную технику  передадут в состав Вооруженных Сил Украины.

Старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год по разным решениями руководства Министерства обороны Украины того времени. Решение по дальнейшего использования не принимались в 2014 года, сообщает МОУ.

"В 2014 году Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличии, технического состояния и выполнения ремонтно-восстановительных работ",- говорится в сообщении.

Сейчас по решению Министром обороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. 

После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возвращения в состав Вооруженных Сил Украины, пояснили в МОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове двое руферов проникли на территорию, где находится военная техника. сняли видео и опубликовали его в Интернете.

Данный факт расследует харьковская спецполиция.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.