В Минобороны заявили о массовом увольнении военных из-за низких зарплат

30 июля 2018 г. 12:31
Источник: РБК-Украина
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С начала 2018 года из Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников с опытом военной службы.

Об этом сообщает портал ukrmilitary.com со ссылкой на письмо министра обороны Степана Полторака премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В документе Полторак указывает, что низкие зарплаты являются основной причиной увольнения военнослужащих.

Всего за первое полугодие 2018 года уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, которые имели военный опыт.

Кроме того, до конца года уволится еще 18 тысяч военных.

Также в письме указывается, что на начало 2016 минимальное денежное обеспечение было на уровне 7 тысяч гривен, что на тот момент было равно 1,6 средней зарплаты в Украине.

Уже после 1 января 2017, когда произошло повышение социальных стандартов, минимальная зарплата военных стала составлять 0,89 средней зарплаты, что привело к оттоку военнослужащих.

Отметим, именно поэтому Минобороны просит выделить 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным. Предполагается, что для сохранения кадрового потенциала с 1 октября повысят зарплату рядовому составу - до 9 тыс. гривен, офицерскому составу - до 15,3 тыс. гривен.

 

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