В Минсоцполитики рассказали, против каких "секонд-хендов" будут бороться

Министерство социальной политики разрабатывает нормативно-правовые акты, после принятия которых, под запретом окажется ввоз секонд-хенда в Украину под видом гуманитарной помощи.

При этом в Министерстве уверяют, что борются со "схемами на гуманитарке" и не будут препятствовать легальному бизнесу "секонд-хендов". Об этом 30 декабря на своей странице в Facebook написал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Чиновник подчеркивает, что главная задача – прекратить поток контрабанды, которая ввозится в Украину под видом гуманитарной помощи, за которую не платятся налоги.

"Гуманитарную помощь" не нужно растамаживать, ведь это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. Этим пользуются некоторые дельцы, которые завозят подержанные вещи как "гуманитарку", а потом продают в магазинах и бутиках. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн.

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть "секонд-хендом". Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против!", – говорится в сообщении.