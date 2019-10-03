В Минсоцполитики разъяснили, как оформить субсидию онлайн

С приближением отопительного сезона министерство получает все больше вопросов от общественности относительно темы субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает пресс-служба ХОГА со ссылкой на данные Министра социальной политики Украины Юлии Соколовской, в проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий.

По словам Соколовской, этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи с оплатой коммунальных услуг.

Более того, сегодня оформить субсидию можно даже через сеть Интернет. Для этого нужно:

1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины в рубрику «Е-Сервисы».

2. В рубрике «Е-Сервисы» выбираем «Субсидии».

3. Нас автоматически переводит на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/, где нужно заполнить форму, а именно - выбрать 1 из трех способов регистрации.

На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии заявителю предлагается выбрать один из вариантов регистрации/входа.

В случае выбора «Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписи» и «Регистрация или вход идентификации BankID», представление и подписание документов проходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

В случае выбора «Регистрация или вход по адресу электронной почты», указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

- заявления о назначении и предоставлении в денежной форме (указывается отделение банка);

- декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных и подать документ.

В результате на электронный адрес поступит уведомление:

1) ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии было успешно зарегистрировано. Будет указан его номер, на всякий случай сохраните его.

2) Будет рассматривать заявление именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.

3) В случае, если вы не использовали электронной цифровой подписи, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы.

4) В ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы согласовать дату и время вашего визита.

5) К этому письму также добавлены копии поданных вами документов.