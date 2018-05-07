Самые крупные долги по зарплате - у Харьковского авиационного госпредприятия - Минюст

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал компании, которые являются наибольшими должниками по выплате заработной платы, и опубликовал соответствующий список на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованному списку, самые крупные долги по выплате зарплаты имеет Харьковское государственное авиационное производственное предприятие.

Долги предприятия по зарплате составляют 74 миллиона гривен.

На втором месте стоит Судостроительный завод имени 61 Коммунара.

Долги завода по выплате зарплаты составляют 30,1 миллионов гривен.

На третьем месте в рейтинге компаний-должников оказался футбольный клуб "Металлист".

Долги клуба по выплатам зарплаты составили 28,6 миллионов гривен.

«Правительство и Минюст намерены полностью преодолеть позорное явление долгов по зарплате», - пообещал министр.