В Минюсте придумали, как избежать двойной регистрации аренды земли

07 ноября 2017 г. 17:22
Источник: Новое Время

Министерство юстиции ввело механизм автоматического обмена данными между реестром имущественных прав и Госгеокадастром, который сделает невозможным регистрацию двойных договоров аренды земли, поскольку регистратор физически не сможет этого сделать.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает пресс-служба Минюста.

Теперь, перед тем как оформить любой договор аренды земли, регистратор должен убедиться, что право аренды земли не было зарегистрировано в отделе земельных ресурсов, где до 2013 года регистрировали соответствующие договоры.

"Для проверки регистратор обязан направить запрос в Госгеокадастр и получить ответ, что участок не арендуется, отсканировать его и внести в реестр", - добавила замминистра.

Таким образом, регистратор физически не может завершить процедуру внесения данных и закрыть раздел в реестре, пока автоматически не "подтянутся" данные от Госгеокадастра о наличии или отсутствии регистрации земельного участка.

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