В МВД сообщили о сроках завершения обустройства "стены" на границе в Харьковской области

02 августа 2018 г. 16:30
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Обустройство харьковского участка на российско-украинской границе завершится до конца года. 

Об этом заместитель министра внутренних дел Вадим Троян сообщил во время рабочего визита в Восточного регионального управления Государственной пограничной службы, передает департамент коммуникации МВД Украины.

Заместитель министра внутренних дел проверил, как выполняются работы по инженерному обустройству границы, посетив вновь пограничную комендатуру быстрого реагирования и новое здание управления пограничного отряда. 

Вадим Троян отметил, что обустройство Харьковской участка границы завершится в этом году.

«В Харьковской области протяженность границы 270 километров. 220 мы уже обустроили. В этом году все работы будут завершены. Следующим этапом обустройства российско-украинской границы будет Сумской участок. Сейчас этот процесс начался в координации с местными органами власти», - добавил он.

Также заместитель главы МВД также посетил Харьковскую отдельную авиационную эскадрилью. 

Он проинспектировал помещение, где располагается военная часть, экипировку летного состава и образцы авиационной техники, которая используется в охране границы. 

 

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